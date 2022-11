Após virar meme, Eduardo Bolsonaro divulga encontro com emir e Fifa

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou fotos de um encontro com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, nesta terça-feira (29/11), após sofrer críticas por causa da viagem ao país-sede da Copa .O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) publicou fotos de um encontro com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, e Gianni Infantino, presidente da Fifa, nesta terça-feira (29/11), após sofrer críticas por causa da viagem ao país-sede da Copa