Após vistoria técnica, profissionais de saúde atestam que o HRG continua sendo Hospital Amigo da Criança

Três profissionais da área de saúde, enviadas pela SES estiveram durante esta segunda (7) e terça-feira (8) averiguando se os serviços exigidos pelo IHAC estão sendo executados no Hospital Regional de Guarabira. Thaise Ribeiro (enfermeira)

Iris Emanuele (enfermeira) e

Laura Fernandes (nutricionista) foram as responsáveis pela avaliação.

O IHAC foi criado desde 1992. pelo Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e certificam na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) instituições de saúde públicas e privadas que cumprem os 10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, o Cuidado Amigo da Mulher e uma série de outros requisitos que buscam a adequada atenção à saúde da criança e da mulher.

Os hospitais certificados recebem uma placa que é fixada na entrada da maternidade.

O Hospital Regional de Guarabira possui esse título há cerca de 15 anos e regularmente passa por esse tipo de avaliação.

Durante a avaliação, vários profissionais do HRG foram questionados sobre a execução e desenvolvimento do trabalho com as mães e bebês.

Para Polyana Torres, diretora do Hospital Regional de Guarabira, é gratificante saber que a sua equipe desempenha com amor e dedicação esse trabalho, resultando na manutenção do título dado pela Ministério da Saúde.

Ao termino da avaliação, ela recebeu em sua sala, as profissionais responsáveis designadas pela SES.

