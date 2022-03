Apresentador desmaia ao vivo em programa na Paraíba

O apresentador paraibano Wellington Souza desmaiou ao vivo na manhã desta quinta-feira (17) enquanto apresentava o programa “Tony Show”, direto de João Pessoa (PB). O desmaio aconteceu durante o programa exibido nas plataformas digitais.

Wellington Souza estava falando sobre a aprovação de um projeto na Câmara Federal e teve dificuldades para continuar a leitura do texto. O apresentador Tony Show continuou a leitura no lugar do colega, que se levantou e, ao dar um passo à frente, acabou caindo ao lado da bancada, ouvindo-se o baque da queda.

Rapidamente, o radialista Tony Show levanta da bancada e comunica à produção: “Wellington desmaiou, gente”. Ele ainda buscou álcool para tentar fazer o colega de trabalho tornar. Toda a equipe do programa correu para socorrer o apresentador.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o desmaio. O apresentador foi socorrido para UPA de Cruz das Armas. O estado de saúde não foi informado.

