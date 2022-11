Aprovada na ALPB, a Lei que garante a criação de fundo para pessoa com deficiência na Paraíba

Foi aprovado ontem pelo plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o projeto de indicação nº 1.184/2022, de autoria do deputado estadual Raniery Paulino, que requer ao governador do estado a criação do Fundo Estadual para Pessoas com Deficiência.

O fundo visa intensificar a política pública de prevenção, integração social e atendimento especializado às pessoas com deficiência, mediante treinamento para o trabalho, a convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

“Aprovamos agora a pouco um projeto de nossa autoria que cria o Fundo Estadual para Pessoas com Deficiência, quero registrar que foi uma sugestão do amigo e grande defensor da causa, Elosmam Oliveira. Vamos fazer o trabalho para que o governador implemente esse fundo para potencializar cada vez mais as políticas para estas pessoas, destaco o trabalho da FUNAD e dos centros das pessoas com autismo. Essa é uma bandeira do nosso mandato, mas também uma bandeira de luta e de vida, onde quer que eu esteja, pode ter certeza que as pessoas com deficiência terão prioridade”

Raniery Paulino já é bastante conhecido devido aos vários projetos para as pessoas com deficiência, dentre eles, a criação de Delegacias e Varas especializadas na Proteção e Defesa das Pessoas com Deficiência no Estado.

