Araçagi rede de proteção promoveu manifestações pelo combate a violência sexual contra crianças

Terça(24), a Rede de Proteção Municipal promoveu uma Manifestação Artística sobre o Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, envolvendo todos os estudantes das redes municipal e estadual de ensino da zona urbana de Araçagi em uma caminhada e finalizando com apresentações artísticas no Largo da Igreja Matriz de São Sebastião, que foram protagonizadas pelos próprios discentes.

O evento contou com a participação de muitos representantes dos órgãos municipais e também com o Grupo de Capoeira Navio Negreiro e Artistas da Terra, como Wellington Cândido e Taianny ketylen.

Atualmente o Brasil registrou mais de 119 mil casos de Violência Sexual Infanto-Juvenil, sendo este número apenas 10% do que realmente existe, mas que não é notificado. Isso mostra a importância do evento e, é válido ressaltar que, as Escolas Municipais da zona rural do município já estão envolvidas em ações do tema na comodidade de sua localidade, assim não ficando de fora da programação.