Araruna terá show de Mano Walter e inauguração de obras no aniversário de emancipação política

O mês de julho será marcado por diversos eventos para comemorar o aniversário de 146 anos de emancipação político administrativa da cidade de Araruna. Serão três dias de eventos, com momento cívico, inauguração de obras, entrega de novos veículos, shows musicais e muitas outras atrações.

Após dois anos de pandemia e sem comemorar a festa da cidade, o prefeito Vital Costa divulgou oficialmente neste sábado(02.07)) as atrações musicais que se apresentarão no centro da cidade. Estão confirmadas para as festividades de Araruna, que este ano comemora 146 anos de Emancipação Política, as seguintes atrações que vão animar o público em praça pública: Fábio Lima, Doninho Oliveira e Mano Walter.

