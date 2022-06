Árbitro morre após ser agredido por jogadores e torcedores em El Salvador

O árbitro José Arnoldo Amaya, que apitava um jogo no Estádio Toluca, em El Salvador, foi morto após ser agredido por jogadores e torcedores locais.

José Arnoldo ficou com graves lesões e morreu no Hospital Zacamil, com uma hemorragia interna causada pelas agressões.

A Federação Salvadorenha de Futebol emitiu um comunicado lamentando o ocorrido com o juiz.

Confira abaixo o comunicado:

“A Federação Salvadorenha de Futebol condena, lamenta e repudia a agressão física fatal ao árbitro José Arnoldo Amaya, por pseudo-torcedores e jogadores durante uma partida que dirigia no estádio Toluca, em San Salvador.

Como Federação, repudiamos todos os atos de violência que estão sendo gerados nos diferentes recintos esportivos do país.

O árbitro Anaaya pertencia à Associação Nacional de Árbitros de Futebol de El Salvador, foi brutalmente agredido e posteriormente transferido para o Hospital Zacamil e em consequência dos ferimentos violentos veio a falecer naquele hospital.

A árbitra Amaya com 20 anos de experiência, dirigiu em torneios coloniais, colegiados e Liga Amadora na ADFA SAN SALVADOR.

A Comissão Executiva da FESFUT junta-se à dor que se apodera da sua querida família”.

