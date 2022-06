Arquibancada desaba e deixa 5 mortos na Colômbia

Pelo menos 5 pessoas morreram e outras ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou neste domingo (26) durante uma tourada em Tolima, na Colômbia.

Ainda não se sabe o número total de vítimas, e a imprensa colombiana cita números diferentes de feridos. O jornal El Tiempo, que menciona autoridades locais, diz que são 500 feridos. Já a rádio Caracol diz que são pelo menos 60.

O acidente aconteceu durante um evento tradicional de São Pedro, quando o público é incentivado a entrar na arena com os touros. Segundo a imprensa local, um touro escapou do estádio e causou pânico no município.

O touro que fazia parte da apresentação ainda não foi pego e está causando pânico nas ruas do Espinal. O município decretou alerta amarelo para poder atender a emergência em tempo hábil.

Em entrevista à rádio Caracol, o diretor da Defesa Civil, major Luis Fernando Vélez, disse que um grupo de voluntários está se preparando para apoiar os esforços de resgate.

Na redes sociais, o presidente eleito da Colômbia Gustavo Petro lamentou o acidente.

“Espero que todas as pessoas afetadas pelo desabamento consigam se recuperar. Isso já havia acontecido antes em Sincelejo. Peço aos prefeitos que não autorizem mais shows com a morte de pessoas ou animais”, escreveu o presidente eleito.

G1