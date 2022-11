Arquipélago da Madeira oferece roteiro repleto de história

O Arquipélago da Madeira é famoso no mundo inteiro pela beleza de suas paisagens naturais e pelas atrações para todos os perfis de turistas. No entanto, mais do que belezas naturais, o destino guarda um rico patrimônio cultural e histórico de mais de seis séculos que é tão importante quanto a sua diversidade natural.

A região foi descoberta pelos portugueses no século 15, legado que ficou registrado em diversos pontos como monumentos, fortes, igrejas e capelas, museus e centros culturais que apresentam heranças de várias origens. As suas relíquias incluem exemplares de arquitetura manuelina, militar e modernismo, pinturas, mobiliário, esculturas, fotografia, porcelana, ourivesaria, entre outros.

Além disso, existem várias tradições e costumes, que se mantêm nos dias de hoje, e que podem ser experienciados no cotidiano das cidades em mercados, bairros históricos e meios mais rurais, tanto em eventos tradicionais como arraiais e cortejos alegóricos.

Um passeio pelos pontos turísticos com viés histórico é parte fundamental de um bom roteiro para conhecer melhor esse fabuloso destino. Confira a seguir os principais locais para desvendar uma Ilha da Madeira histórica.

A capital, Funchal, é o epicentro da riqueza cultural e histórica da Madeira. Além de contar com variados eventos que celebram as suas principais tradições, há vários pontos que contam fatos históricos, como o Colégio dos Jesuítas, construído para propagar a fé cristã, e que já teve várias funções durante 400 anos. Atualmente, abriga a Associação Acadêmica da Universidade da Madeira e oferece visitas guiadas gratuitas para os turistas, além de saraus de música, apresentações e exposições.

O centro histórico de Funchal, conhecido como “Zona Velha”, é berço da ocupação portuguesa na região e repleto de ruas estreitas e casinhas centenárias de grande valor arquitetônico. No coração do centro histórico fica a Capela do Corpo Santo, uma construção que resiste ao tempo. Aproveite a visita ao local para provar as delícias típicas em uma das muitas opções de restaurantes do entorno.

Os museus também são excelentes oportunidades para se aprofundar na história do arquipélago, assim como os fortes voltados para o oceano Atlântico. Destaque para o Museu das Cruzes e o Museu de Arte Sacra; a Fortaleza de S. Tiago e o Forte de São João Baptista.

Já em Porto Santo é possível visitar a antiga residência do explorador Cristóvão Colombo, que chegou a essas ilhas portuguesas devido aos negócios de açúcar que conduzia no século 15. O local foi transformado em um museu que recria com detalhes a casa onde o descobridor viveu, contendo retratos, mapas e outros itens antigos da época das navegações.

Sobre a Ilha da Madeira

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Madeira é um pequeno paraíso português situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O arquipélago é formado por um conjunto de ilhas, sendo Madeira e Porto Santo as principais e únicas habitadas. Há excelentes opções em balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a deliciosa gastronomia e os premiados vinhos madeirenses. Para mais informações acesse www.madeiraallyear.com.