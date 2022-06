Arraiá do Interior inicia com sucesso de público em Pedro Régis

Temperatura amena, bandeirinhas coloridas, alegria e muito arrasta-pé com o autêntico forró pé de serra… Ingredientes perfeitos que resultaram em uma noite linda para a Festa de Santo Antônio, na comunidade de Barro Vermelho, em Pedro Régis, garantindo o sucesso da abertura do Arraiá do Interior, edição 2022.

A festa, que começou por voltas das 19h dessa sexta-feira, 10, com apresentações das quadrilhas juninas: Raízes da Cultura, Jeito Junino e Cumadi Idalina, seguiu até as 02h30 deste sábado, animada por Quarteto Nordestino e Alexandre de Carvalho.

Depois de dois anos sem festas por causa da pandemia da Covid-19, o Governo Municipal de Pedro Régis “reacendeu a alegria” da maior expressão cultural nordestina e deu o pontapé inicial ao maior evento cultural junino/julino das regiões do Vale do Mamanguape e Brejo da Paraíba, promovido junto com as prefeituras de Jacaraú, Lagoa de Dentro, Duas Estradas e Serra da Raiz.

A prefeita Michele Ribeiro e o vice-prefeito Márcio Dias estiveram presentes acompanhados dos vereadores: Virgínio Ribeiro, Erijackson Pessoa, Sarita, Gino do Tempero e Teia do Abacaxi, da equipe gestora, e receberam as visitas dos deputados Hervázio Bezerra (estadual) e Gervásio Maia (federal), além de várias autoridades e líderes comunitários.

O Arraiá do Interior segue em Pedro Régis nos dias 27, 28 e 29 com I Festival de Quadrilhas Juninas, Feira de Artesanato e Culinária e apresentações de artistas da terra e bandas de renome regional. Neste sábado (11) é a vez de Duas Estradas abrir os festejos juninos com a Feira de Artes e Gastronomia, animada por Michele Andrade, Os Barbosas e Nosso Xote.

Serão quase dois meses de festas com encerramento ao som de Flávio José em Jacaraú no dia 30/07. Toda programação pode ser acompanhada pelas redes sociais no Instagram: @arraiadointeriorpb.

Programação

Pedro Régis

Dia 10/06: Festa de Santo Antônio;

Atração: Quarteto Nordestino;

Dia 27/06: Festival de Quadrilhas;

Dia 28/06: Festival de Talentos e Feira de artesanato e gastronomia;

Atrações: Banda Forró da Live, Felipe Rodrigues, Alex Lima e Forró do ADL e Alef Teteo;

Dia 29/06: Festa de São Pedro – “valorizando a cultura da gente”;

Atrações: Osmidio Neto, Raniery Gomes, Briola Sales e Quarteto Nordestino.

Duas Estradas

Dia 11/06: Feira de artes e gastronomia;

Atrações: Michele Andrade, Os Barbosas, Nosso Xote;

Dia 15/06: Festa do Sagrado Coração de Jesus;

Atração: Elson Junior;

Dia 23/06: Festa em praça pública;

Atrações: Vinícius Mendes e Luka Bass;

Dia 24/06: Festa em praça pública;

Atrações: Daniel Almeida e Danieze Santiago;

Dia 03/07: Festival Municipal de Quadrilhas Juninas.

Serra da Raíz

Dia 16/06: Arraiá dos Servidores;

Atração: Os Barbosas;

Dia 24/06: Festa em praça pública;

Atração: Forró D2;

Dia 25/06: Festa em praça pública;

Atrações: Curió e Felipe Santos;

Dia 26/06: Festa em praça pública;

Atrações: Brasas do Forró e Raniery Gomes.

Lagoa de Dentro

Dia 17/06: Arraiá do SCFV e Feira de artesanato e gastronomia;

Dia 18/06: Festa em praça pública;

Atrações: Os Barbosas, Gianine Alencar, Sthella Alves;

Dia 19/06: Festa em praça pública;

Atrações: Raniery Gomes, As Morenas, Kakau do Forró;

Dia 21/06: Festival de Quadrilhas.

Jacaraú

Dia 02/07: Feira de Negócios e Festival de Quadrilhas;

Atrações: Nordestinos.com, Alef Teteo e Forró com Três;

Dia 22/07: Forró Pé Quente – Timbó;

Atrações: Bizuka Show, Quarteto Nordestino, Forró do Loirão, Thiaguinho Show;

Dia 24/07: Ciclismo do Arraiá do Interior- de Jacaraú a Serra da Raiz;

Dia 30/07: Encerramento do Arraiá do Interior e Circuito Junino;

Atrações: Flávio José, Cavalo de Pau, Cezinha Atrevido e Feitiço de Menina.

