ARRAIÁ DO INTERIOR: Prefeituras lançam programação do maior evento junino/julino das regiões do Vale e Brejo

Na manhã desta quinta-feira, 12, Duas Estradas, cidade do Brejo paraibano, foi palco do evento de divulgação das atrações que se apresentarão no “Arraiá do Interior” nos meses de junho e julho, considerado o maior evento festivo das regiões do Vale do Mamanguape e Brejo.

De acordo com o divulgado, o “Arraiá do Interior” tem início dia 10 de junho em Pedro Régis e segue até o dia 30 de julho, encerrando em Jacaraú com apresentações de Flávio José e Banda Cavalo de Pau. Serão quase dois meses de eventos intercalados nas cinco cidades envolvidas.

As prefeitas Joyce Rennaly (Duas Estradas), Michele Ribeiro (Pedro Régis) e os prefeitos Zezinho da Rapadura (Lagoa Dentro), Luís Machado (Serra da Raiz), Elias Costa (Jacaraú), reuniram autoridades e imprensa para celebração da união para realização dos festejos.

Um projeto cultural grandioso que promove a cultura nordestina fortalecendo o turismo e a economia das regiões. Depois de dois anos de pausa por causa da pandemia de Covid-19, o “Arraiá do Interior” retorna com alegria e força num roteiro repleto de festivais de quadrilhas, feiras de gastronomia, apresentações culturais e artísticas com grupos locais e Bandas de renome nacional.

PROGRAMAÇÃO

PEDRO RÉGIS

Dia 10/06: Festa de Santo Antônio

Atração: Quarteto Nordestino;

Dia 28/06: Festival de Talentos e Feira de artesanato e gastronomia

Atrações: Banda Forró da Live, Felipe Rodrigues e Alef Teteo;

Dia 29/06: Festa de São Pedro – “valorizando a cultura da gente”

Atrações: Osmidio Neto, Raniery Gomes, Briola Sales e Quarteto Nordestina

DUAS ESTRADAS

Dia 11/06: Feira de artes e gastronomia

Atrações: Michele Andrade, Os Barbosas, Nosso Xote

Dia 15/06: Festa do Sagrado Coração de Jesus

Atrações: Elson Junior

Dia 23/06: Festa em praça pública

Atrações:Vinícius Mendes e Luka Bass

Dia 24/06: Daniel Almeida e Danieze Santiago

Dia 03: Festival Municipal de Quadrilhas Juninas

SERRA DA RAÍZ

DIA 16/06: Arraiá dos Servidores

Atração: Os Barbosas

24/06: Festa em praça pública

Atrações: Forró D2

Dia 25/06: Festa em praça pública

Atrações: Curió e Felipe Santos

Dia 26/06: Festa em praça pública

Atrações: Brasas do Forró e Raniery Gomes

LAGOA DE DENTRO

Dia 17/06: Arraiá do SCFV e Feira de artesanato e gastronomia

Dia 18/06: Festa em praça pública

Atrações: Os Barbosas, Gianine Alencar, Sthella Alves

Dia 19/06: Raniery Gomes, As Morenas,Kakau do Forró

Dia 21: Festival de Quadrilhas

JACARAÚ

Dia 02/07: Feira de Negócios

Dia 22/07: Forró Pé Quente – Timbó

Atrações: Bizuka Show, Quarteto Nordestino, Forró do Loirão, Thiaguinho Show

Dia 24/07: Ciclismo do Arraiá do Interior

Dia 30/07: Encerramento do Arraiá do Interior e Circuito Junino

Atrações: Flávio José, Cavalo de Pau, Cezinha Atrevido e Feitiço de Menina..

