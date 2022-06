ARRAIÁ DOS AMIGOS: Raniery Paulino mostra liderança em evento na Rainha do Brejo

O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Raniery Paulino e o vereador e Guarabira, Renato Meireles, promoveram uma grande festa em Guarabira. O Arraiá dos Amigos mostrou a liderança dos parlamentares no brejo paraibano.

O local do evento, a Vila Gourmet ficou pequena para o grande número de amigos do deputado Raniery e do vereador Renato. O clima dominante foi muito forró pé-de-serra com Niedson Lua, Osmídio Neto e Zé Wilton.

” Gostaria de agradecer aos nossos amigos pela participação, sobretudo dos amigos e amigas que compareceram ao arraiá. Ao lado de Renato, tivemos a oportunidade de reafirmar o nosso trabalho em defesa do brejo paraibano”, pontuou Raniery.