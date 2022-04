Arthur Aguiar é o campeão do ‘BBB22’, com 68,96% dos votos

Arthur Aguiar é o campeão do “Big Brother Brasil 22” . O ator foi anunciado o vencedor com com 68,96% dos votos na final que começou nesta terça-feira (26). Ele superou os amigos Paulo André (29,91%) e Douglas Silva (1,13%).

Com 751 milhões de votos, a votação foi a maior entre as finais de todas as edições e a segunda maior da história do programa (o recorde ainda é a do paredão entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez, no “BBB 20”).

O primeiro membro do camarote campeão de um “BBB”, Arthur entrou alguns dias depois do início do jogo, após ser diagnosticado com Covid.

Ao longo de 100 dias, ele foi líder uma vez, anjo três e passou por sete paredões para chegar à final.

Depois de um começo mais isolado, o ator acabou se aproximando do trio formado pelo surfista Pedro Scooby e pelos outros dois finalistas. O grupo ainda se expandiu para receber Gustavo, que entrou pela casa de vidro.

A passagem do ator também ficou marcada pela maior rivalidade da edição. Depois de ser indicado ao paredão pela líder Jade Picon duas vezes seguidas, ele venceu o embate em um disputa direta com a influencer, que o mandou uma terceira vez após atender um big phone, que também a colocava entre os indicados.

Arthur Aguiar na final do ‘BBB 22’ — Foto: Reprodução/Globo

Quem é Arthur Aguiar

Arthur Aguiar entrou no “BBB 22” conhecido como ator e também por outras atividades:

ele foi nadador profissional por mais de dez anos e ganhou vários campeonatos;

mudou para a atuação e brilhou nas produções teen “Malhação” e “Rebelde”;

também começou a cantar, em paralelo à carreira na TV;

ele também é conhecido pela relação conturbada com uma ex-BBB, Mayra Cardi. Em 2020, ela revelou traições do companheiro, mas eles ainda estão juntos. Eles têm uma filha de 3 anos.

Arthur nasceu na capital do Rio de Janeiro e tem 32 anos. Ele treinou natação no Botafogo, virou atleta profissional por dez anos e conquistou várias medalhas e títulos nacionais.

Aos 19 anos, pulou das piscinas para o teatro. Ele trabalhou com o diretor Domingos de Oliveira na peça “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”.

Dos palcos, começou a se destacar em produções adolescentes na TV: “Malhação” e “Rebelde”, que também ajudou a abrir seu caminho na música.

Ele integrou as bandas Rebeldes e F.U.S.S.C.A e hoje está em carreira solo. Seu álbum mais recente é “O que te faz bem”, de 2016. Em 2021, ele lançou a música “Para de brincar comigo”.

Na TV Globo, atuou nas novelas “Em Família”, “Malhação Sonhos”, “Êta Mundo Bom!”, “O Outro Lado do Paraíso”, e outras participações especiais.

Ele participou da 12ª temporada da “Dança dos Famosos” e da “Super Dança dos Famosos”.

Mayra Cardi

Mayra Cardi e Arthur Aguiar — Foto: Reprodução/Instagram

Em junho de 2020, Mayra Cardi fez um vídeo com um desabafo sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar. A empresária e o ator tinham anunciado fim do casamento em maio após três anos juntos. Mas eles já reataram.

No depoimento de Mayra no Instagram, ela disse que viveu um “relacionamento abusivo e manipulador, onde era extremamente traída durante muitos anos”.