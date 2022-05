Árvore cai em rodovia entre Borborema e Bananeiras, no Brejo, e mata motorista

Uma lamentável tragédia ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), na rodovia que liga as cidades de Borborema e Bananeiras, Brejo paraibano. A queda de uma árvore em cima de um veículo acabou matando o motorista. A vítima era conhecida como “Rodinha”, da cidade de Borborema.

Vinicius Barbosa tinha 26 anos, era solteiro e trabalhava como enfermeiro.

Uma equipe do SAMU foi ao local, prestou os serviços necessários mas infelizmente a vítima não resistiu. Os profissionais do corpo de bombeiros do 3ºBBM tiveram bastante trabalho para retirar a árvore de cima do veículo.

