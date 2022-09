Assaltantes tentam explodir cofre em posto de combustível e trocam tiros com a polícia na Paraíba

Os suspeitos ao perceberem viaturas da Polícia chegando ao local iniciaram uma troca de tiros com os agentes.

Na madrugada desta sexta-feira (16), um grupo de assaltantes tentou explodir um cofre de um posto de combustíveis da cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, interior da Paraíba.

Viaturas da polícia escutaram um forte estampido e quando se dirigiram na direção do barulho para averiguar o fato foram recebidos a tiros pelos assaltantes

De acordo com o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Esperança, tenente-coronel Kelton, os suspeitos ao perceberem viaturas da Polícia chegando ao local iniciaram uma troca de tiros com os agentes.

“Enquanto fazíamos a operação intitulada Madrugão na cidade de São Sebastião de Lagoa de Roça, nossas viaturas escutaram um estampido, que acreditava ser em um posto de combustível. Eles já estavam com o material explosivo ao redor do cofre do posto. A PM evitou o roubo”, disse o comandante em entrevista a uma rádio local

Os criminosos conseguiram fugir. A Polícia Militar realiza diligências pela região para localizar e prender os assaltantes.

