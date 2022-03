Assalto seguido de morte: Homem reagi a assalto ferindo a faca um assaltante e é alvejado a tiros. fato ocorrido em um supermercado na cidade de Serraria-PB

Por volta das 18h40 horas desta sexta-feira (11)dois indivíduos chega em um supermercado para assaltar, um dos clientes reagi e golpea com golpes de faca um dos indivíduos, mas eles revidam a tiros de arma de fogo, atingindo o homen e fogem em uma motocicleta com destino a zona rural saída para cidade de Arara,

Equipes do SAMU foi acionada para socorrer o homem ferido no qual transferido para o hospital de Guarabira, infelizmente veio a óbito, vítima de nome José Adailton Pereira do Nascimento de 48 anos

Políciais militares fazem buscas no intuito de localizar e prender os acusados.