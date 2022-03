Assembleia aprova ampliação do Programa Tá na Mesa para municípios com mais de 5 mil habitantes

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, na sessão desta terça-feira (15), a ampliação do Programa Tá na Mesa do Governo do Estado, que está em execução desde setembro de 2021 e garante alimentação adequada e saudável a famílias de baixa renda em várias regiões do estado. Durante sessão, a Casa de Epitácio Pessoa também deu posse ao deputado Irmão César e aprovou homenagem ao senador José Maranhão.

Na versão atual do Programa Tá na Mesa são contemplados municípios com mais de oito mil habitantes. No entanto, com a aprovação do PL 3.643/2022 serão atendidas também as cidades com mais cinco mil habitantes, ampliando o quantitativo e beneficiando ainda mais pessoas com alimentação de qualidade e a baixo custo.

“Quando o Governado do Estado criou o Programa Tá na Mesa, de forma temporária e urgente, no período bem agudo da pandemia, apresentou para esta Casa a proposta de transformarmos esta importantíssima ação em um programa permanente, em uma política pública do Estado, e nós, por unanimidade, aprovamos. O objetivo do Governo é que todos os municípios recebam o Programa Tá na Mesa, que é o oferecimento de almoço, de qualidade, de segunda a sexta-feira, a um preço simbólico de R$ 1”, afirmou o deputado Wilson Filho.

ASSEMBLEIA DÁ POSSE AO DEPUTADO IRMÃO CÉSAR

Em virtude da licença solicitada pelo deputado João Almeida, tomou posse nesta terça-feira (15) na Casa de Epitácio Pessoa o deputado Irmão César. Natural do município de Campina Grande, o parlamentar ressaltou sua infância pobre e agradeceu aos amigos e familiares a confiança e a oportunidade de estar como deputado na Assembleia Legislativa da Paraíba.

“Saberei honrar o tempo que passarei aqui e marcarei história nessa Casa com ações que orgulharão toda a Paraíba”, declarou o deputado Irmão César.

HOMENAGEM AO SENADOR JOSÉ MARANHÃO

Encaminhado pelo Governo do Estado, o Projeto de Lei 3.649/2022 denomina de “Aeródromo Senador José Targino Maranhão (Zé Maranhão)”, o aeródromo localizado no município de Araruna – PB. De acordo com o chefe do Poder Executivo estadual, governador João Azevêdo, o texto é fruto de solicitação feita pelo prefeito do município de Araruna, Vital da Costa Araújo, e se trata de uma justa homenagem ao ilustre político paraibano que, além de senador, foi deputado e governador da Paraíba.

“A ideia é agraciar José Maranhão com mais uma justa homenagem, ao denominar o aeródromo com o seu nome. O ex-governador era um piloto exímio e nutria grande paixão pela aviação”, justificou João Azevêdo.