Assembleia aprova projeto que reconhece atiradores desportivos como atividade de risco e abre portas para porte de arma ao segmento na Paraíba

A Assembleia Legislativa aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (17), o Projeto de lei 3.536/2022 que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo aos atiradores desportivos integrantes de entidades legalmente constituídas no âmbito do Estado da Paraíba.

De autoria do deputado Wallber Virgolino, a aprovação se deu por maioria, com os votos favoráveis de 15 deputados, sete contrários e cinco abstenções.

Antes da votação do projeto, houve polêmica entre os parlamentares. O relator da matéria no plenário, Cabo Gilberto destacou que projetos semelhantes foram aprovados em outras casas legislativas do país. Segundo ele, os atiradores desportivos trabalham respeitando a legislação e não podem ser vistos como criminosos.

Contrário ao projeto, o parlamentar Jeová Campos contestou a propositura. Para ele, “estão querendo transformar o Brasil em palco de uma guerra civil”.

“Estamos dando ao atirador o direito de proteger seu acervo que as armas não vão parar na mão de criminosos”, disse Wallber.