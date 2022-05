Ataque a tiros deixa dois mortos e três feridos em posto de gasolina na Grande João Pessoa

Um ataque a tiros deixou dois mortos e três feridos na madrugada desta segunda-feira (2), em um posto de combustíveis no bairro de Tibiri, em Santa Rita, na Grande João Pessoa. De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam na conveniência do posto quando dois homens armados chegaram atirando no local.

A Polícia informou que uma das vítimas, identificado como Anderson Carneiro, de 35 anos, seria o alvo dos bandidos. O homem foi atingido por quatro disparos. Ele responde por um crime de homicídio.

Já Nelson de 33 anos, foi morto após ser atingido por dois disparos. Segundo a Polícia, ele não seria alvo dos criminosos.

Os feridos foram socorridos para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Um deles segue em estado grave.

A Polícia investiga a autoria e motivação do crime. O caso segue sendo investigado.

