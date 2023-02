Atiradores de chacina em MT têm passagens por roubo, porte ilegal de arma e violência doméstica

A Polícia Civil informou que Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, autores da chacina que vitimou sete pessoas, entre elas uma adolescente de 12 anos, em Sinop, a cerca de 500 km de Cuiabá, nesta terça-feira (12), tem diversas passagens pela polícia. A dupla está foragida e foi solicitada a prisão temporária deles.

Conforme o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelas investigações, Ezequias por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto. Já Edgar tem registro por violência doméstica.

O crime aconteceu depois que a dupla, que está foragida, perdeu algumas partidas de sinuca a dinheiro. Porém, conforme o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelas investigações, testemunhas relataram em depoimento que o clima no bar estava tranquilo antes do crime.

“Em momento algum, houve discussão ou desentendimento. Aparentemente, estava tudo normal”, disse o delegado.

A caminhonete e a espingarda usada pelos autores foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (22), em um terreno no bairro Vila Verde. Conforme as investigações, o imóvel tem ligação com um dos suspeitos.

Motivação do crime

Segundo o delegado, Edgar participou de um jogo de sinuca contra uma das vítimas e perdeu cerca de R$ 4 mil pela manhã. No período da tarde, ele voltou na companhia de Ezequiel e desafiou o homem, novamente. Eles jogaram mais algumas partidas e também perderam.

