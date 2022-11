Atividade física exige cuidados rotineiros com a pele

ISDIN ensina como cuidar da pele do rosto e do corpo antes, durante e depois da prática de esportes

Todo mundo sabe que fazer exercícios é fundamental para uma vida saudável, não é mesmo? Praticar atividade física faz o corpo passar por uma série de alterações, estimulando a circulação e a eliminação de toxinas, resultando, muitas vezes, em uma rotina mais ativa.

Apostar em uma alimentação equilibrada é o primeiro passo, mas existem alguns cuidados em relação à cútis que não podem faltar, afinal, o corpo fica em perfeito equilíbrio quando todo ele, inclusive a pele, o maior órgão do organismo, está bem cuidado e desempenhando suas funções da melhor forma possível!

Antes e depois do treino: limpeza!

O acúmulo de suor promove a obstrução dos poros deixando a pele mais suscetível ao aparecimento de cravos e espinhas. Para evitar este tipo de problema, remova a maquiagem e os resíduos de poluição antes da atividade e limpe bem ao chegar em casa. ISDIN Micellar Solution 4 em 1 é ideal para realizar essa limpeza profunda sem agredir a pele. Com ingredientes de origem natural, sua fórmula limpa suavemente e purifica, além de tonificar e promover a hidratação natural.

Proteção solar é indispensável

Não importa se a atividade física é realizada ao ar livre ou na academia, o filtro solar não pode faltar! A luz azul (ambientes fechados) e os raios ultravioletas (ambientes abertos) causam manchas, queimaduras, envelhecimento precoce e até câncer de pele. As melhores opções são com alto FPS, idealmente 50, como o Extrem 90, o novo protetor facial da ISDIN com muito alta proteção UVA e UVB e FPS 50+ desenvolvido para condições extremas de radiação solar. A textura é em creme e proporciona sensação de conforto e, ao mesmo tempo que protege, também hidrata. Praticantes de surf, stand up paddle, kite surf e canoagem, por exemplo, vão ter Extrem 90 como grande aliado!

Para quem não abre mão de proteção com cor, Fusion Water Color, agora com 3 cores (clara, média e escura), é a pedida ideal. O protetor oferece cobertura natural que uniformiza o tom da pele, disfarçando as imperfeições e tem efeito matte. Ainda controla a oleosidade, não irrita os olhos e tem alta proteção UVA e UVB e fator de proteção 50. Perfeito para usar além da prática esportiva, mas também no dia a dia.

Hidratação de dentro para fora

Enquanto se exercita, é muito importante manter a hidratação, afinal, eliminamos mais água através do suor, que leva à desidratação do corpo e, consequentemente, da pele. Para que isso não aconteça, a ingestão frequente de líquidos é obrigatória. A ducha pós-treino também merece atenção! Banhos muito quentes e demorados devem ser evitados – eles promovem o ressecamento retirando a camada de proteção da pele. O ideal é um banho com água morna aliado a produtos que limpam e não agridem a integridade da cútis, como Ureadin® Bath Gel, o gel de banho hidratante da ISDIN. Formulado com agentes emolientes, higieniza o corpo de maneira eficaz mantendo a saúde da pele. A hidratação para restaurar a umidade e prevenir irritações é outro passo indispensável. Opte por itens que promovem ação imediata e duradoura. Ureadin® Loção 10 hidrata intensamente por 24 horas, alivia aquela sensação de repuxamento e evita a perda de agua causada por agentes externos.

Vale destacar que a linha Ureadin tem uma fórmula para todos os tipos de pele e a exclusiva Ureia ISDIN, desenvolvida pelo laboratório da marca, melhora a função de proteção da barreira cutânea, restaura os níveis de hidratação e reforça a sensação de pele macia e protegida.

Sobre a ISDIN: ISDIN é um laboratório internacional, com sede em Barcelona, especializado em oferecer há mais de 45 anos, soluções completas e inovadoras para o cuidado, prevenção e tratamento da pele. O extenso portfólio de produtos ISDIN é resultado de constante inovação e pesquisa, que tem como principais objetivos o desenvolvimento de produtos na vanguarda da dermatologia, fórmulas avançadas e novas texturas. Graças a seu Programa ISDIN BLUE WAVE, comprometido com a saúde das pessoas, das comunidades e preservação do planeta, a ISDIN foi reconhecida como uma empresa B Corp.

