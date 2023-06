Ato em apoio a Deltan Dallagnol fica esvaziado na Avenida Paulista

São Paulo — Foi esvaziada a manifestação realizada neste domingo (4/6) pelo movimento Vem Pra Rua na Avenida Paulista, em São Paulo, em apoio ao deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O movimento se reuniu em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) e soltou 345 balões pretos na avenida para representar os 345 mil votos obtidos nas eleições de 2022 pelo ex-procurador da República e coordenador da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, no Paraná.

Apesar do apelo feito pelo movimento nas redes sociais, lembrando que há exatamente dez anos, na mesma Avenida Paulista, começavam as manifestações de rua que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2015, a adesão ao ato pró-Deltan foi baixa.

Nem mesmo outras figuras representativas da direita e o Movimento Brasil Livre (MBL), que atuou ao lado do Vem Pra Rua nos atos contra o PT no passado, deram as caras na Avenida Paulista neste domingo. A participação de políticos se resumiu às presenças dos deputados Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) e Adriana Ventura (Novo-SP).

“Recentemente, nós tivemos a cassação indecorosa do deputado federal Deltan Dallagnol. Uma cassação injusta, promovida por uma perseguição política, contra a qual todos nós cidadãos brasileiros temos o dever de nos manifestar e expressar nossa indignação saindo às ruas”, disse Luciana Alberto, coordenadora do ato pelo Vem Pra Rua.

Fonte:metropoles

