Atores da série ‘The Boys’ chegam a São Paulo e causam tumulto em aeroporto

Oi, boy! Karl Urban (Billy Butcher), Jensen Ackles (Soldier Boy), Antony Starr (Homelander) e Jack Quaid (Hughie), estrelas da série The Boys, desembarcaram em São Paulo, na manhã deste domingo (3). Ao lado do criador da produção, Erick Kripke, eles passaram pelo Aeroporto de Guarulhos, cercados de seguranças e uma multidão de fãs, que tentaram selfies com os ídolos.

O elenco participa esta semana de dois eventos na cidade, divulgando a série, um dos maiores sucessos do Amazon Prime Vídeo. Além deles, Claudia Doumit (Victoria Neuman), Nathan Mitchel (Black Noir) e Karen Fukuhara (Kimiko) também são esperados.

The Boys mostra um mundo distópico onde super-heróis são corruptos e violentos, com os “boys” do título tentando destruí-los — e se perdendo no meio do caminho. A série foi renovada para a quarta temporada.

Por Revista Quem