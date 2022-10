Atores morrem afogados em gravação de filme com a Maria Joaquina original

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) — Dois atores morreram na quarta-feira (12) em uma praia de Oaxaca, no México, durante gravação de um filme com a atriz Ludwika Paleta, a eterna Maria Joaquina da versão original de “Carrossel”.

Segundo o Mexico Daily Post, a equipe estava gravando o longa “Wedding Night”, que ainda é dirigido por Osvaldo Benavides, ator que vive Dr. Mateo em “The Good Doctor”.

Por enquanto, ninguém da produção se pronunciou. As filmagens estão paralisadas.

O site local indicou que as mortes aconteceram quando os atores entraram na água e não conseguiram sair pela maré alta. As vítimas foram identificadas como Luis Manuel “N” e Marco Antonio “N”, de 46 e 47 anos respectivamente.

De acordo com o relatório das autoridades, na quarta (12) um grupo de 10 figurantes foi para a área da praia após as filmagens.

No entanto, três deles decidiram entrar no mar sem levar em conta as ondas fortes e a correnteza do mar. Um conseguiu ser resgatado com vida à noite, mas os outros dois não.

Foi pela manhã de ontem que o corpo de Marco António foi encontrado numa zona rochosa, enquanto o corpo de Luís Manuel ainda não foi localizado pela Estação Naval de Busca e Salvamento da Secretaria da Marinha e a direção municipal de Proteção Civil de Huatulco.

A busca pelo corpo do ator segue em andamento.

