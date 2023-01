ATOS GOLPISTAS: ex-presidente do sindicato da PF envolvido nos atos golpistas é preso

O ex-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal (Sindipol-DF) Fernando Honorato é um dos presos na Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal. Além de Honorato, foram presas mais seis pessoas. E o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, foi alvo de busca e a apreensão.

Honorato era já uma das lideranças ligadas à Polícia Federal que vinha sendo investigada. Hoje policial aposentado, ele presidiu o Sindipol-DF de 1995 a 2004. Dois vídeos que foram obtidos pelo Congresso em Focomostram Honorato dentro do Supremo Tribunal Federal (STF) no momento em que o prédio era depredado. Honorato saúda o “povo” que transformava o STF em “lixo”.

