Audiência Pública: Raniery Paulino apresenta requerimento para discutir sobre a falta de água em Santa Rita

O deputado estadual Raniery Paulino (Republicanos) afirmou que apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) para a realização de uma audiência pública com o objetivo de discutir os problemas acarretados pela população de Santa Rita que sofre com a falta de água.

A audiência contará com a participação de representantes da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), da Prefeitura de Santa Rita, da empresa Águas do Nordeste (ANE), além da população.

O parlamentar afirmou que a audiência é um primeiro passo antes de tomar a decisão de assinar a CPI das Águas, proposta pelo deputado Walber Virgolino (PL), que visa investigar as suspeitas de propina da empresa privada contratada pela gestão municipal.

“Eu apresentei na Assembleia um requerimento para fazer uma audiência pública para ouvir todos os envolvidos, especialmente a Prefeitura de Santa Rita, como também a Cagepa. O líder da oposição, deputado Cabo Gilberto, destacou este requerimento a pedido da deputada Jane Panta e ainda não foi votado”, disse.

“Antes de firmar um compromisso de assinar ou não a CPI da Prefeitura de Santa Rita com a Cagepa, por conta do problema do abastecimento de água lá, eu quero ter essa audiência pública. Se não restar dúvidas, vamos dar sequência à situação. Mas eu acho que essa preliminar é importante. Então, após a audiência pública eu tomarei minha decisão”, concluiu.

acessopolitico