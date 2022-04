Aulas 100% presenciais retornam nesta segunda-feira na Rede Estadual de Ensino da Paraíba

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado, o uso de máscara no espaço escolar é recomendado, mas não é obrigatório, conforme o último decreto.

As aulas das escolas da Rede Estadual de Ensino da Paraíba serão retomadas nesta segunda-feira (18), para todas as modalidades de ensino 100% presencial. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Cláudio Furtado, o uso de máscara no espaço escolar é recomendado, mas não é obrigatório, conforme o último decreto.

O secretário também informa que nos casos pontuais em que a Prefeitura não consiga providenciar o transporte escolar a tempo, que é feito em parceria com o Estado, as aulas 100% presenciais podem retornar a partir do dia 25 de abril.

As escolas continuarão com o uso de álcool em gel e higienização dos ambientes, assim como utilizando as ferramentas do ensino remoto em algumas atividades, a exemplo da TV Paraíba Educa, que segue no ar no canal 8.3 com programação educativa.

A nova etapa de flexibilização foi possível em virtude do avanço da vacinação da população paraibana que atinge coberturas de primeiras doses ultrapassando 85,19% e de segundas doses com mais de 79,07%, colocando a Paraíba entre os três estados com maior índice de imunização do Brasil.