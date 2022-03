AUMENTO: Litro da gasolina pode passar de R$ 7 na Paraíba com novo aumento, diz sindicato

Previsão é de um aumento entre 60 e 80 centavos no valor cobrado pelo litro do combustível.

Com o novo aumento no preço dos combustíveis anunciado nesta quinta-feira (10), o litro da gasolina pode passar de R$ 7 na Paraíba. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado (Sindipetro), Omar Filho, a previsão é de um aumento entre 60 e 80 centavos a cada 1000 ml do produto, que também deve ser aplicado ao diesel.

Os reajustes já valem a partir da quinta-feira (11). Mas o presidente do Sindipetro lembra que eles dependem do estoque de cada posto de combustível e que os novos valores só podem ser repassados aos consumidores quando o estabelecimento comprar o produto com o preço também modificado.