Auto do Natal Luz: A magia e o espetáculo estão de volta hoje à noite

O espetáculo e a magia do Auto do Natal Luz, estão de volta. Hoje à noite a partir das 20h00 nós teremos todo o brilho, a magia, luzes e cores numa mistura de arte cênica. Após dois anos de espera por causa da pandemia da COVID-19, o evento que faz parte do calendário turístico da Paraíba vai emocionar a todos que tiverem a oportunidade de assistir.

O Auto do Natal Luz, do Colégio da Luz, volta ao palco, para mais uma vez contar a emocionante história do nascimento do Menino Jesus. A Obra Teatral, “O Boi e o Burro no Caminho de Belém”, da dramaturga brasileira, Maria Clara Machado, será encenada no pátio da escola, ao ar livre.

O evento tem a participação de dezenas de pessoas, sob o olhar atento de Rosana Diôgo, diretora de eventos do Colégio da Luz.

Auto do Natal Luz além de proporcionar um momento emocionante na vida de seus participantes e telespectadores, contribui com a campanha Natal Sem Fome. Para assistir basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis e trocar por um ingresso.

