Baby e Pepeu anunciam nova data para show de BH: 15 de dezembro

Apresentação que faz parte da turnê 140 Graus acontece no Minascentro e os ingressos estão à venda por meio da plataforma Sympla

Para a alegria dos fãs, dois dos maiores nomes da música popular brasileira, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, eternizados em suas carreiras solo e no aclamado grupo Novos Baianos, têm nova data de apresentação na capital mineira. O show, que faz parte da turnê 140 Graus e celebra os 70 anos de idade dos ícones da música, está marcado para o dia 15 de dezembro, quinta-feira, a partir das 21h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Belo Horizonte – Minas Gerais). Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla: https://bileto.sympla.com.br/.

As canções Eu Também Quero Beijar, Sem Pecado e Sem Juízo, Mil e uma Noites de Amor, Menino do Rio, Deusa do Amor, A Menina Dança, Tudo Blue e Masculino & Feminino são alguns dos sucessos que os baianos vão tocar no show. Para Baby, a turnê é uma forma de celebrar toda a história que eles têm na música brasileira. “É um presente também estarmos juntos com tudo o que temos direito: álbum, turnê. Tudo isso vem coroar o que a gente já fez e apresenta o nosso legado. Esse encontro nunca aconteceu antes, pois quando excursionávamos pelo Brasil, cada um de nós fazia o seu show. Agora é a vez de celebrar esse encontro único e feliz! Não se faz mais 70 como antigamente e no nosso caso tudo está na ebulição de 140 graus”, brinca.

Pepeu Gomes destaca que, além de ser um momento importante, que une a família, o show é uma homenagem para nomes marcantes da música brasileira. “Esse projeto vai representar muito para nossos fãs e para nossa história familiar. Ele começou no Rock in Rio durante a Tour Baby Sucessos a Menina ainda Dança, com nosso filho Pedro Baby na direção musical do show. O Pedro e a Baby me chamaram para ser o convidado especial e, a partir daí, começou uma relação familiar mais intensa, pois nós estávamos há mais de 20 anos sem trabalhar juntos. Esse foi um reencontro maravilhoso que nós e os fãs ganhamos de presente, e que deu origem à turnê 140 Graus, onde além de tocarmos muitos dos nossos hits, faremos uma homenagem ao nosso grupo, Novos Baianos, a João Gilberto e a Tom Zé, os pilares da banda. Tudo isso somado a sucessos das carreiras individuais e claro, novas roupagens para as músicas que nos consagraram”, conclui.

Serviço

Baby e Pepeu anunciam nova data para show de BH

Data e horário: 15 de dezembro de 2022 – quinta-feira, às 21h

Local: Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Belo Horizonte – Minas Gerais)

Classificação etária: Livre

Ingressos:

– Setor 1: R$ 160,00 e R$ 320,00

– Setor 2: R$ 155,00 e R$ 310,00

– Setor Superior: R$ 152,50 e R$ 305,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/ .

Assessoria de imprensa:

Grupo Balo – https://www.grupobalo.com

Heberton Lopes – hlopes@grupobalo.com

Felipe de Jesus – imprensa@grupobalo.com

31 3637 8008 | 31 98988 7616