BAÍA DA TRAIÇÃO: OFICINA DE OBSERVAÇÃO DOS ASTROS ACONTECE COM CHUVA DE METEOROS

A praia Aldeia Forte, em Baía da Traição, foi o local escolhido para a oficina de Observação dos Astros, nesta quinta-feira(28), dentro da programação do I Acampamento Inclusivo que vai até o próximo sábado, dia 30, na Aldeia Potiguara. A partir das 20h, os participantes terão a oportunidade de assistir a chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul, também conhecida como Delta Aquáridas Austrais, considerado o evento celeste mais marcante do mês, deste ano.

A atividade será coordenada pelo astrônomo Marcelo Vargas que com o manuseio de telescópios auxiliará aos participantes nas visualizações a aprender a reconhecer constelações e suas estrelas principais, a observar os planetas e buscar ver os meteoros na atmosfera da Terra. De acordo com o especialista, a melhor hora para tentar acompanhar o fenômeno será “a partir das 22h, olhando para o leste, em uma área livre de nuvens, árvores e edifícios, e estaremos na localidade apropriada para apreciar a beleza deste evento astronômico, pois são como chuvas rápidas e, por isso, difíceis de capturar a olho nu ou em fotografias”, destacou.

Dependendo da meteorologia da noite e da sorte de estar sob o céu limpo, aproveitando a lua que estará em fase nova, haverá mais facilidade para ver a passagem dos meteoros que irradiarão da constelação de Aquário, podendo aparecer em qualquer lugar no espaço celeste, possibilitando a observação de até 20 meteoros por hora.

A chuva de meteoros são partículas compostas de gelo e a massa brilhante observada no céu é o espectro de luz, visível da Terra, que pode ser visto como estrelas cadentes. À medida que as partículas se desprendem, elas se aproximam da atmosfera terrestre puxadas pela gravidade da Terra. O gelo muda então seu estado material ao passar pela atmosfera: Ele se acende como um fósforo e sua deterioração pode ser observada do solo. Ela é produzida pela passagem da Terra, ao longo de sua órbita, pelos detritos rochosos deixados pelos cometas Marsden e Kracht.

Acampamento – Dentro da programação do I Acampamento Inclusivo, no eixo cultural, acontecerá o Festival de Música e a Feira de Artesanato e Gastronomia, incluindo produtos da agricultura familiar, sexta-feira(29), na Praça Central da Baía da Traição.

Todas as informações sobre as atividades como oficinas, palestras, debates, shows ecompetições, são abertas ao público e podem ser conferidas no site do evento – www.acampamentoinclusivo.org.br/2022

O evento é promovido pela Associação Nacional para Inclusão Digital (ANID), pela Associação Forte Toré, pela Secretaria de Educação da Baía da Traição e pelo Governo do Estado da Paraíba, com apoio da Prefeitura Municipal da Baía da Traição, do Comitê Gestor da Internet no Brasil (cgi.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (nic.br).

