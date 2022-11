Baiano e megapremiado, Daniel Alves estreia documentário exclusivo no Kwai

O jogador mais velho convocado para o Campeonato Mundial de Futebol é também o atleta que possui mais títulos da história do futebol.

São Paulo, novembro de 2022 – O foco e a dedicação sempre fizeram parte da vida de Daniel Alves e foi isso que o levou à sua terceira convocação para a Seleção Brasileira, aos 39 anos. O veterano é daqueles jogadores que coleciona marcos: além de ser o brasileiro mais velho a ser chamado para o Campeonato Mundial de Futebol, ele tem ainda o posto de atleta com mais títulos na história do futebol mundial: são 42 no total, à frente de nomes como o argentino Messi e o ídolo Pelé. Não é por menos que ele ganhou um minidocumentário exclusivo na série Seleção de Estrelas, produção exclusiva realizada pelo Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos e patrocinador oficial das Seleções Masculina e Feminina de Futebol, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No episódio, Daniel conta um pouco sobre a infância difícil: ele nasceu e cresceu em Umbuzeiro de Salitre, um povoado localizado em Juazeiro, município da Bahia, onde passava parte do tempo jogando em um campinho de pedra. Sua primeira oportunidade surgiu quando foi selecionado para ir no lugar do irmão jogar no time da Bahia na categoria de base Sub-20. Apesar de ser o seu primeiro jogo como titular, o campeão brasileiro foi o melhor em campo e, desde então, não parou.

Narrado pelo atleta, o episódio da série documental resgata imagens da casa onde o jogador nasceu e cresceu e também tem depoimentos de familiares e amigos de infância. Os relatos emocionantes mostram a importância da participação da família, principalmente do pai, Domingos, em sua trajetória.

Algumas curiosidades e momentos marcantes da vida do craque também se fazem presente, como quando Dani treinava seus autógrafos em cadernos porque sabia que um dia ia ser famoso e queria que todos entendessem sua letra.

Esse e outros 20 episódios com estrelas do nosso futebol que vestem a camisa amarela estão disponíveis no perfil oficial da Seleção Brasileira no Kwai.

Seleção de Estrelas

O projeto, idealizado pelo Kwai em parceria com a CBF, traz 21 minidocumentários exclusivos na plataforma, que contam a trajetória de grandes nomes da atualidade na Seleção Brasileira Masculina de Futebol. O objetivo do projeto é explorar um formato mais pessoal, com o jogador narrando sua trajetória, além do uso de animações para dar vida aos relatos sem imagem, trazendo um olhar mais intimista. O projeto contou com um diretor, três pesquisadores e três roteiristas, que resgataram as memórias de cada jogador, resultando em mais de 90 horas de conteúdos gravados entre entrevistas e depoimentos.

Os brasileiros poderão conhecer as histórias dos jogadores Alisson, Lucas Paquetá, Vini Jr., Richarlyson, Dani Alves, Philippe Coutinho, Eder Militão, Guilherme Arana, Gabriel Jesus, Rodrygo, Alex Telles, Thiago Silva, Antony, Casemiro, Weverton, Marquinhos, Fred, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho; e do técnico Tite.

Clique aqui e confira esse e outros episódios da série documental “Seleção de Estrelas”.

