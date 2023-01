BALANÇO: forças de segurança do Vale do Mamanguape reduz números da criminalidade

Segundo o Delegado responsável pela Gestão da 7a DSPC, Sylvio Rabello, muitas atividades foram realizadas pela 7a DSPC, e demais FORÇAS de SEGURANCA PM/BOMBEIROS, que culminaram na REDUÇÃO dos CRIMES DE HOMICÍDIOS EM TODO VALE DO MAMANGUAPE. Foram cumpridos quase 100 MANDADOS DE PRISÕES, mais de 200 PRISÕES em flagrantes foram computadas, além de muitas operações pontuadas pela Gestão, dentre elas, a importante Operação PRODITOR DO VALE, que prendeu membros de facções e Agentes Públicos envolvidos com os criminosos. Houve também uma redução de cerca de 20% nos crimes patrimoniais.



Com relação a CVLIs houve uma diminuição de quase 30%, após um período longo sem reduções. O Gestor agradeceu o empenho de todo efetivo responsável pelo empenho nas intensas ações policiais e reduções, como servidores da Gestão, Núcleo de Homicídos, além de todos das Delegacias Municipais e das DPs das Comarcas da região, inclusive os Comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Sistema Prisional, além da integração com Judiciário e MP, frizando ainda os agradecimentos a DG e a 4a Superintendência pelos apoios e investimentos na grande e importante região do Litoral Norte, como a construção da NOVA CENTRAL DE POLICIA CIVIL que se iniciará em breve. Fonte: Gab 7a DSPC/4a SRPC.

