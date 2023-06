Bananeiras se prepara para receber o Festival de Cinema em Novembro de 2023.

O evento, promovido pela STAIRS Filmes e Prefeitura de Bananeiras com apoio do Governo do Estado e empresários locais, contará com uma mostra competitiva de filmes nacionais e internacionais de longa e curta-metragem.

O pré-lançamento do Festival será dia 03 de junho de 2023 às 16:00h no Hotel Serra Golf, em Bananeiras, com a presença de organizadores, empresários, imprensa e autoridades.

O Festival tem como objetivo aproximar o público das produções e seus realizadores, trazendo novas perspectivas de desenvolvimento local e incentivando o cinema nacional. Além disso, o evento trará oficinas e atividades relacionadas à formação e empreendedorismo na área, com o intuito de estimular e despertar o interesse de jovens e artistas da região.

Bananeiras, que já foi palco de produções cinematográficas da STAIRS Filmes, apresentará seu potencial turístico, receptivo e cenários para realização de filmes. O evento também contará com a presença de celebridades e players do mercado, trazendo ainda mais brilho para a cidade.

O Festival Internacional de Cinema de Bananeiras será um evento imperdível para todos os amantes do cinema e da cultura, que terão a oportunidade de conhecer e apreciar as mais diversas produções cinematográficas. Venha fazer parte desse momento único e prestigiar a arte em um cenário encantador!

