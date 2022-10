Banco de Leite Humano do HRG é referência na Paraíba

A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano é considerada a maior e mais complexa do mundo pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Regional de Guarabira faz parte desta rede e é responsável pela promoção do aleitamento materno e execução das atividades de coleta, processamento e controle de qualidade do leite produzido nos primeiros dias após o parto.

O BLH do Hospital Regional de Guarabira é referência na Paraiba, tendo uma área de assistência responsável pela coleta, processamento e estocagem do leite materno.

Além disso, a qualidade do material é avaliada pelo Laboratório de Controle de Qualidade do Leite Humano.

