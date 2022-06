Banda Magníficos, Danny Xavier, Vinicius Mendes e Jeito Nordestino são as atrações deste sábado em Bananeiras

A programação do São João 2022 em Bananeiras, no Brejo da Paraíba, segue neste fim de semana e segue até 17 de julho. São 30 dias de festividades, assim como acontece em Campina Grande.

A principal atração deste sábado (25) em Bananeiras é a banda Magníficos. A noite também conta com shows de Danny Xavier, Vinicius Mendes e Jeito Nordestino.

A programação do São João 2022 em Bananeiras, no Brejo da Paraíba, segue neste fim de semana e segue até 17 de julho. Diferente do que acontecia até 2019, agora o São João de Bananeiras deve acontecer ao longo de 30 dias, assim como acontece em Campina Grande.

Os shows acontecem em uma nova estrutura, no Estádio Governador Clóvis Bezerra, popularmente conhecido como ‘O Bezerrão’.

Confira os demais shows em Bananeiras:

26 de junho: São João Kids, com João do Acordeon

28 de junho: Padre Nilson e Elson Júnior

29 de junho: Gustavo Mioto, Felipe Rossi, Matheus Augusto e Daniel Almeida

1º de julho: Noite do brega (atrações não informadas)

2 de julho: Cavalo de Pau, Gui Matos e mais uma atração não divulgada

