Bandidos estão se passando por Camila Toscano para aplicar golpe pelo WhatsApp

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) fez um alerta de que bandidos estão utilizando um número de telefone, se passando por ela no WhatsApp, com objetivo de aplicar golpes. A parlamentar afirmou que não mudou seu contato telefônico e que o ocorrido será denunciado às autoridades competentes.

“Faço aqui esse alerta aos amigos e a todos os paraibanos que não mudei meu contato telefônico e que não respondam caso algum número estranho entre em contato se passando por mim. Então, fiquem atentos”, disse a deputada.

Camila Toscano não é a única agente política paraibana a ser vítima de golpes na internet. Prefeitos, vereadores e outros deputados estaduais e federais já foram vítimas de golpes na internet, por meio do Whatsapp.

O golpe – O criminoso cria uma conta no WhatsApp com um número novo e registra como se fosse a vítima, copiando seu nome, foto de perfil e status. Depois, entra em contato com os familiares e amigos afirmando ter “trocado de número” e pedindo dinheiro emprestado, geralmente para situações com suposta urgência.

