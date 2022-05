Bandidos explodem posto de combustíveis em João Pessoa

Na madrugada desta segunda-feira (9), bandidos explodiram um posto de combustíveis, no bairro do Rangel, em João Pessoa. De acordo com informações, os criminosos invadiram local e teriam colocado dinamites no escritório do estabelecimento.

O alvo dos bandidos era o cofre que ficava no local, porém apesar da explosão o objeto não foi aberto. Parte do posto ficou completamente destruído.

Após o crime, os criminosos fugiram do local. Até o momento ninguém foi preso.

