Bandidos invadem mansão de Ronaldo Fenômeno e prejuízo é de R$16 mi

O ex-jogador de futebol, Ronaldo Fenômeno, de 45 anos, sofreu um assalto em sua mansão luxuosa em Ibiza, na Espanha, neste último domingo (26/6), de acordo com jornal espanhol.

Segundo a notícia do jornal Diário de Ibiza, o prejuízo do ex-craque é de milhões e surpreende o quanto prejudicou financeiramente o astro. Na verdade, a casa estava sob os cuidados de Marco Verratti, jogador do PSG (Paris Saint-Germain) , que estava hospedado na casa de Ronaldo Fenômeno.

Durante a ação criminosa, porém, Verratti estava ausente.Até o momento, não foram divulgados quais bens de Ronaldo Fenômeno foram levados pelos bandidos. No entanto, de acordo com a publicação do jornal espanhol, o prejuízo da ação criminosa deve chegar a casa dos três milhões de euros, equivalente a R$ 16 milhões de reais na cotação atual.

TV Foco