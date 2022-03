Bandidos roubam família de Naiara Azevedo e fazem reféns. Saiba tudo!

A família de Naiara Azevedo foi feita de refém por três bandidos que invadiram a casa dos pais da cantora na manhã desta terça-feira (29/3). O crime aconteceu no município de Farol, no Paraná.

O assalto aconteceu por volta das 6h, quando a mãe da sertaneja acordou para fazer o café da manhã e se deparou com três homens dentro de sua casa. Em um áudio a que a coluna LeoDias teve acesso, o tio de Naiara, Ademiro Azevedo, informou que duas caminhonetes foram roubadas, entre elas uma Amarok V6 e uma S10. No mesmo áudio, ele pede ajuda para pessoas locais caso vejam um dos veículos pela cidade.

Fontes afirmam que Natália, irmã de Naiara, também estava na residência no momento do assalto e que, com o barulho, despertou rapidamente. Ela chegou a dar um soco em um dos bandidos, mas foi dominada em seguida. Ao todo, a família ficou mantida como refém por volta de duas horas. Todos só foram liberados após o terceiro meliante deixar a casa com um dos veículos.

Após deixar o BBB22, Naiara ficou alguns dias com os pais, mas em seguida foi pra Colorado. A cantora já está de volta a Goiânia, onde mora.