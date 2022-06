Bebê é socorrido com lesões, fratura e desnutrição, em Guarabira

Um bebê de um ano deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa com lesões, fratura e estado de desnutrição, nesta terça-feira (28). O menino foi transferido com urgência de Guarabira para a Capital paraibana no helicóptero Acauã.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o bebê foi socorrido primeiramente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade pela avó. Ele chegou ao local em parada cardiorrespiratória e foi reanimado por equipes que estavam de plantão.

O menino estava com uma fratura na perna direita e com sonolência e precisou ser transferido para o Hospital de Emergência e Trauma da Capital paraibana.

com T5″

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...