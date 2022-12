Bebê morre ao ser esquecido pelo pai dentro de carro no interior de SP

– Um bebê de 1 ano morreu, na noite dessa quarta-feira (7/12), após ser esquecido pelo pai dentro do carro em São José do Rio Preto , no interior de São Paulo

O homem afirmou para a polícia que esqueceu de levar o filho para a escola, pois o menino dormiu durante o trajeto. Assim, o pai se dirigiu direto ao trabalho, onde deixou o veículo estacionado em frente ao local.

O pai encontrou a criança morta no assoalho quando dirigia o carro após sair do trabalho, de acordo com informações do boletim de ocorrência, que o G1 teve acesso.

O homem chegou perder o controle do carro e bater em uma lixeira quando viu o menino e percebeu o que tinha ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. No entanto, o bebê já estava morto havia três horas, segundo constatou a equipe socorrista.O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto como homicídio culposo, sem a intenção de matar.

