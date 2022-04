Bebê morre após ser atropelada por pelo trator que o pai trabalha

Uma tragédia foi registrada na manhã desse sábado (09) na cidade de Araçagi, Paraíba. Um bebê morreu após ter sido atropelada por um trator. O acidente aconteceu no Assentamento Santa Lúcia, que fica às margens da rodovia PB 057, zona rural do município.

O pai realizava uma manobra no trator com o qual trabalhava, a criança por um instante saiu dos olhares da mãe e foi para trás do veículo vindo a ser atropelada pelo próprio pai que não a viu no momento.

A criança ainda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém, não resistiu e veio a óbito.

A comunidade de Santa Lúcia está consternada com tal acontecimento. Pelas informações de populares, a criança havia feito aniversário de um aninho há pouco tempo.

Com PaginaPB

