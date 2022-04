Bebê que morreu após ser espancado será sepultado nesta sexta-feira (01)

A criança morreu na manhã desta quinta-feira (31) depois de ser internada com hematomas no Hospital de Trauma. Ela já chegou intubada, em estado grave, por volta das 22h, mas morreu por volta das 7h.

Após um bebê de 1 ano e 3 meses morrer vítima de espancamento, a mãe está sendo ouvida na Central de Polícia em João Pessoa. A criança morreu na manhã desta quinta-feira (31) depois de ser internada com hematomas no Hospital de Trauma. Ela já chegou intubada, em estado grave, por volta das 22h, mas morreu por volta das 7h.

A mãe foi encaminhada para a Central de Polícia de João Pessoa para ser ouvida sobre o caso. Em conversa ao ClickPB, o delegado responsável, Rodolfo Santa Cruz, da Delegacia de Homicídios, explicou que a investigação segue tentando apurar mais detalhes e que em breve mais informações serão repassadas. “Não podemos falar nada sobre o caso, para não ganhar uma proporção que influencia no resultado das investigações”, explicou.

O diretor do Trauma, Laércio Bragante, destacou que o bebê tinha hematomas de lesões repetitivas em várias partes do corpo, e que já chegou no local com uma grave agressão ao cérebro.

Inicialmente, o bebê foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruz das Armas, vindo do bairro Jardim Veneza, mas foi rapidamente transferido para o Hospital de Trauma pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido ao grave estado que se encontrava.

clickpb