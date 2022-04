Belém-PB: Homem é disciplinado por facção criminosa, por ter furtado celular

Homem é disciplinado por membros de facção criminosa na cidade de Belém, Agreste paraibano, por ter furtado um celular. O fato chegou conhecimento da nossa redação na manhã desta terça-feira (5). A vítima teria sido agredida com pedaços de pau e chutes.

De acordo com a informação repassada, a vítima, que também faz parte da facção, foi atendida no hospital Regional de Guarabira. Em Contato com o delegado Dr Eraldo, o fato está sendo apurado pela polícia. Mais Detalhes no Manhã de Notícias, desta quarta-feira (6) a partir das 7h.

