Bella da Semana: Mika Alquimim dá boas-vindas para 2023

Mika Alquimim é uma mineirinha no melhor estilo mulher brasileira: cabelos pretos, pele morena e um lindo corpo! Ela fez a sua estreia no Bella da Semana protagonizando um ensaio ao vivo inesquecível e agora chegou o momento de conferir o resultado, para começar 2023 do jeito que a gente mais gosta.

A modelo também bateu um papo com a equipe da maior revista msaculina do Brasil e contou alguns segredinhos. Confira!

Para quem ainda não te conhece, fale um pouco sobre você:

Mineirinha, criada no Paraná e atualmente em Santa Catarina. Gosto da liberdade de estar onde quero, viajar e viver a vida.

Você levou os assinantes à loucura durante a transmissão do ensaio ao vivo. Como foi participar dessa experiência?

Gostoso interagir com o público e provocar a imaginação de quem está assistindo.

Qual é o seu status de relacionamento neste momento?

Estou solteira.

Conta pra gente o que deixa a Mika muito excitada?

Homem misterioso que na hora H me deixa à vontade e me provoca muito antes.

Para você, ser sexy é:

Ter consciência de quem é, do próprio corpo e inteligência, saber seduzir sem ser extravagante, deixar um ar de curiosidade por trás.

Você já ficou com alguém famoso? Pode revelar o nome?

Fiquei. Sigilo total.

Conta pra gente como foi a experiência de posar para o Bella da Semana?

Primeira vez que posei nua e confesso que amei, fiquei super a vontade e na expectativa para agradar aos olhares dos assinantes.

Confira a entrevista completa e as fotos do ensaio

