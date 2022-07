Betzord: que empresa é essa que levou a polícia investigar famosos?

Alguns nomes chegaram a anunciar que se as pessoas quisessem ficar ricas como elas são, deveriam comprar o produto para aprender a jogar. Muitas pessoas simples compraram, mas é claro que não ficaram ricas.

Festança com famosos foi bancada pela Betzord

Nossa reportagem descobriu que a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de Matheus Yurley (vencedor do Power Couple 5) semana passada, mas ele havia mudado. O caso do Tirullipa, entretanto, é um pouco diferente. Ele fez a promoção do produto somente no mês de setembro de 2021, mas ao se dar conta da cilada, ele interrompeu imediatamente a divulgação.

Em fevereiro a Betzord/Primontent fechou com o resort Villa Galé, em Guarajuba, no município de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), para um grande evento de pré-Carnaval. Se apresentaram Kevinho, É o Tchan, Claudia Leite, Zé Felipe, Thainá & Jotape, João Gomes, Dennis DJ e Matheusinho, além de mais de 150 grandes influenciadores. O evento foi totalmente idealizado e produzido pelo Betzord, que atinge mensalmente cerca de 180 mil pessoas diretamente.