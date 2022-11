Black Friday: A Daki, mercado digital com entregas rápidas, oferece produtos a R$0,01

Além de descontos que vão variar chegando até 50% durante a semana, na sexta, haverá uma maior seleção de produtos a R$0,01

São Paulo – A Daki, app de mercado 100% digital com entregas rápidas, também está em ritmo de Black Friday. Durante a semana, os descontos em produtos selecionados podem chegar a até 50%, com ofertas especiais de “leve 4, pague 2” para produtos de limpeza. Além disso, no dia 25/11, terá uma seleção maior de mercadorias a apenas R$ 0,01 nas categorias de alimentos e bebidas, englobando chocolates, cervejas, vinhos, carnes e congelados. Todo o regulamento pode ser consultado no próprio aplicativo.

De acordo com Alex Bretzer, co-fundador e CMO da Daki, a meta para a Black Friday é dobrar a receita do ano anterior. “Além disso, projetamos um aumento de mais de 40% nas vendas durante o período da Copa”, complementa. O executivo acrescenta que o período é de extrema importância para a companhia, que se preparou previamente. “Para este ano conseguimos angariar todos nossos aprendizados para trazer uma experiência ainda melhor. Estamos há 4 meses nos preparando e investindo em TV, mídias offline, digitais e influenciadores para aumentar o alcance”.

No geral, o mercado brasileiro de compras online cresceu em mais de 50% em faturamento em relação a 2020 e essa tendência foi ainda mais impulsionada pelas mudanças comportamentais provocadas pela pandemia. Com isso, mesmo as compras de mercado, que sempre exigiram a presença física, foram ressignificadas. O propósito da Daki é revolucionar como as pessoas fazem compras, transformando uma tarefa de adulto em algo simples, fácil e rápido e que pode ser feito de forma ágil pelo celular.

Em pouco menos de dois anos de fundação, a Daki já possui operações em 11 regiões do Brasil (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, Campinas, Santos, Guarulhos, Osasco e ABC Paulista). Com mais de 60 lojas, atende uma área de mais de 500 km2 em 3 estados.

Sobre a Daki

A Daki é um app que está mudando radicalmente a forma que as pessoas fazem compras de mercado. O motivo é simples: todos os pedidos feitos no aplicativo são entregues em minutos! Tem de tudo: mercearia, hortifruti, carnes & congelados, padaria, bebidas, casa & limpeza, cuidado pessoal, bebê e até produtos para os pets (animais de estimação). E o melhor, a Daki tem estoque próprio, ou seja, nada de pedir um produto esgotado ou ter que ficar ligando para o entregador. Tudo é feito na própria Daki e de forma muito rápida.

Fundada em janeiro de 2021 por Alex Bretzner, Rafael Vasto e Rodrigo Maroja, a Daki é um mercado 100% digital que faz entregas em minutos. O delivery ultrarrápido é possível por conta do modelo da operação chamado de dark stores, centros de distribuição com raio de entrega reduzido a poucos quilômetros, com estoque e entrega próprios que viabilizam a agilidade e eficiência desde a escolha dos produtos até a entrega, fazendo com que a experiência do cliente seja 100% dentro da Daki.

O aplicativo, que está disponível no Google Play e na App Store, foi o primeiro a adotar este modelo de negócio no Brasil. Hoje, a Daki faz entregas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e já conta com mais de 800 colaboradores. Em junho de 2021, a startup se fundiu com a JOKR, que tem o mesmo modelo de negócios no México, Peru, Chile e Colômbia. Em dezembro, em seu segundo aporte de investimentos, a empresa passou a valer 1.2 bilhão de dólares, sendo considerada uma unicórnio.

Mais informações:

www.soudaki.com.br

@appdaki