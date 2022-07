Bolsonarista invade festa de aniversário e mata tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um apoiador de Bolsonaro invadiu uma festa de aniversário e matou o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda, de 50 anos a tiros. Veja no vídeo acima.

O agente foi assassinado em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na noite de sábado (9), no salão de festas de uma associação.