Bolsonarista, Leonardo tem show adiado após bloqueio de estradas

A apresentação de Leonardo aconteceria nesta terça-feira (1/11) em Criciúma, Santa Catarina, mas precisou ter a data alterada.

Os bloqueios das estradas por parte de muitos caminhoneiros, que protestam contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), causou o adiamento de um show de Leonardo, que aconteceria nesta terça-feira (1/11), em Criciúma (SC). Vale lembrar que o cantor sertanejo apoiou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

“Devido a questões da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitado a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 1º de Novembro, na AM Master Hall, do cantor Leonardo. (O show) Foi adiado para 1º de dezembro”, informou a X9 Produções. Vale lembrar que Leonardo foi um dos cantores sertanejos que esteve em Brasília ao lado do atual Presidente da República.

Poliana Rocha não gostou nada das críticas feitas por João Guilherme ao pai, Leonardo, após o sertanejo declarar apoio a Jair Messias Bolsonaro. A influencer saiu em defesa do marido, destacando que ele pagou pensão alimentícia ao filho fora do casamento até os 18 anos de idade. Mas o que nem todo mundo sabe é que Leonardo e João já se enfrentaram na Justiça por causa do benefício.

Trechos de um processo aberto em 2012 por Naira Ávila, mãe de João, e disponível no site JusBrasil, mostra que a mãe do ator precisou acionar a Justiça contra a Talismã Administradora de Shows em 2012, empresa do cantor, quando João Guilherme tinha apenas 10 anos, para receber a pensão.